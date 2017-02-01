В Запорожье обсудили вопросы противодействия онкологическим заболеваниям

4-ое февраля - Всемирный день борьбы с раком. В Запорожье состоялся круглый стол, на котором обсудили перспективы противодействия онкологическим заболеваниям в регионе

В запорожском регионе ежегодно регистрируют более шести с половиной тысяч новых онкобольных и свыше трех тысяч смертельных исходов, спровоцированных раком. Ситуация усложнилась еще и тем, что в 2016-ом закончилась госпрограмма по борьбе с онкозаболеваниями, говорят медики. Пока идет реформа системы здравоохранения, в истоках развития болезни - совсем не новые причины

(СХ00:24 026AA00 Титр: Анатолий Шевченко, заведующий кафедрой онкологии ЗГМУ

00:17 перш за все, це пізня діагностика 00:20 СКЛЕЙКА 00:28 перша-друга стадія діагностується у 53 % випадків, все останнє – це третя-четверта стадія, це майже 37-38 % 00:40 СКЛЕЙКА 00:48 видужання можна гарантовано більш-менш на другій стадії, третя-четверта – це продовження життя, поліпшення його якості, не більше 00:57)

Причины поздней диагностики, по словам специалистов - недостаточный уровень квалификации врачей, речь идет прежде всего о семейных врачах, которые зачастую не выявляют на ранних стадиях симптомы онкологического заболевания. И второе - отсутствие современного оборудования в больницах и клиниках. В связи с этим специалисты онкологи совместно с профильным департаментом обратились в облсовет

(СХ00:35 025KT00 Титр: Вадим Мартаков, специалист управления реформ и развития медпомощи Департамента здравоохранения ОГА

00:43 мы обратились с финансовым предложением закупить химиотерапевтических препаратов на сумму до 15 млн гривен, которые пойдут на обеспечение специальным химиотерапевтическим лечением профильных пациентов 01:08 СКЛЕЙКА 01:20 так же рассматривается вопрос закупки нового современного оборудования, как диагностического, так и лечебного 01:30)

А пока специалисты традиционно говорят о простой профилактике онкозаболеваний – это здоровый образ жизни – отказ от курения и других вредных привычек, правильное питание и физическая активность

4-ое февраля - Всемирный день борьбы с раком. В Запорожье состоялся круглый стол, на котором обсудили перспективы противодействия онкологическим заболеваниям в регионе.



В запорожском регионе ежегодно регистрируют более шести с половиной тысяч новых онкобольных и свыше трех тысяч смертельных исходов, спровоцированных раком. Ситуация усложнилась еще и тем, что в 2016-ом закончилась госпрограмма по борьбе с онкозаболеваниями, говорят медики. Пока идет реформа системы здравоохранения, в истоках развития болезни - совсем не новые причины: "Перш за все, це пізня діагностика. Друга стадія діагностується у 53 % випадків, все останнє – це третя-четверта стадія, це майже 37-38 %. Видужання гарантовано більш-менш на другій стадії, третя-четверта – це продовження життя, поліпшення його якості, не більше", - говорит Анатолий Шевченко, заведующий кафедрой онкологии ЗГМУ.



Причины поздней диагностики, по словам специалистов - недостаточный уровень квалификации врачей, речь идет прежде всего о семейных врачах, которые зачастую не выявляют на ранних стадиях симптомы онкологического заболевания. И второе - отсутствие современного оборудования в больницах и клиниках. В связи с этим специалисты онкологи совместно с профильным департаментом обратились в облсовет: "Мы обратились с финансовым предложением закупить химиотерапевтических препаратов на сумму до 15 млн гривен, которые пойдут на обеспечение специальным химиотерапевтическим лечением профильных пациентов. Также рассматривается вопрос закупки нового современного оборудования, как диагностического, так и лечебного", - рассказывает Вадим Мартаков, специалист управления реформ и развития медпомощи Департамента здравоохранения ОГА.



А пока специалисты традиционно говорят о простой профилактике онкозаболеваний – это здоровый образ жизни – отказ от курения и других вредных привычек, правильное питание и физическая активность.











