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Запорожская «гуманитарка» попала под обстрел
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Колонна с гуманитарной помощью из Запорожья попала под обстрел в Авдеевке. Около 22 часов, во время разгрузки, палаточный городок, расположенный на стадионе в центре города, был обстрелян неприятелем. Все представители запорожской делегации живы, но в результате обстрела получил серьезное ранение начальник ГСЧС Авдеевки, который дежурил в палаточном городке и еще один человек – водитель из Мариуполя - погиб. Остальных смогли эвакуировать сотрудники СБУ. Ночью запорожцы находились в помещении школы №2, канонада не прекращалась, утром должны были выехать домой.
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