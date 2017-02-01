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Нападение на запорожской остановке
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На конечной остановке общественного транспорта Запорожье-Левое мужчину избил неизвестный. Во время отработки прилегающей территории, заявитель узнал обидчика. Дальнейшие разборки продолжились в Заводском отделении полиции.
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