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В Запорожье задержали мужчину, который числился в розыске
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За нарушение ПДД на улице Посадочной остановили Daewoo Lanos. Патрульные заметили, что пассажир сильно нервничает. Проверив по базе данных, обнаружили, что гражданин находится в розыске. Мужчину задержали и доставили в Заводское отделение полиции.
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