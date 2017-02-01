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В Запорожье патрульные выявили за рулем наркоманку
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Около 9 вечера на улице Панферова остановили BMW 350 за нарушение ПДД. У женщины-водителя патрульные заметили признаки наркотического опьянения. От освидетельствования отказалась, водительского удостоверения не было. Зато у дамы нашли полиэтиленовый пакетик с кристаллическим порошком белого цвета. Гражданка подтвердила - это наркотик для личного пользования.
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