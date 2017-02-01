ТРК "Алекс"
Зимнее развлечения запорожцев
 В Урочище Сагайдачного прямо на замерзшем Днепре был создан необычный зимний арт-объект, работающий по принципу финской ледяной карусели. Внутри круга диаметром 12 метров вращается льдина. Если конечно кто-то на ней в это время будет толкать ее веслом, отталкиваясь от ледяных кирпичей. Автор идеи и вдохновитель – местный энтузиаст Александр Шкаликов. Желающим увидеть это чудо и покататься предлагают поспешить – карусель будет пока лед не растаял.
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