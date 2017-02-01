Сотрудники запорожской налоговой «накрыли» нелегальный бизнес Фальсификат через Интернет. Сотрудники налоговой милиции совместно с работниками прокуратуры ликвидировали в Запорожье подпольный цех по изготовлению фальсифицированной алкогольной продукции. Весь товар реализовывался через Интернет. Оперативники связались по телефону в объявлении и ворвались на склад. Здесь они нашли 17 тысяч литров спирта в пластиковых бочках, 52 литра фальсификата и 472 литра импортных алкогольных напитков без акцизов. Кроме фальсификата собственного производства, организатор цеха продавал элитный алкоголь, ввезенный на территорию Украины вне таможенного контроля. Общая сумма изъятого составила 769 тысяч гривен. Фальсификат через Интернет. Сотрудники налоговой милиции совместно с работниками прокуратуры ликвидировали в Запорожье подпольный цех по изготовлению фальсифицированной алкогольной продукции. Весь товар реализовывался через Интернет. Оперативники связались по телефону в объявлении и ворвались на склад. Здесь они нашли 17 тысяч литров спирта в пластиковых бочках, 52 литра фальсификата и 472 литра импортных алкогольных напитков без акцизов. Кроме фальсификата собственного производства, организатор цеха продавал элитный алкоголь, ввезенный на территорию Украины вне таможенного контроля. Общая сумма изъятого составила 769 тысяч гривен. ВАЖНО «Алекс» расширяет границы своего вещания, смотрите нас на divan.tv megogo.net . Теперь Алекс можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «Алексом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!! NEW !!! Приложение "ТРК АЛЕКС" Устанавливайте приложение "ТРК Алекс" на свои мобильные устройства с официальных магазинов приложений App Store и Google Play! ОБЪЯВЛЕНИЕ Телекомпания "Алекс" на постоянную работу приглашает дизайнера. Оплата по результатам собеседования. тел. 213-91-53 НОВЫЕ ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ПРОЕКТЫ ПРОЕКТЫ ПОГОДА Погода Погода в Запорожье влажность: давление: ветер: ТЕЛЕПРОГРАММА Телепрограмма на неделю Публикации по дате « Февраль 2017 » Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ВАЖНО