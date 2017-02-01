В Запорожском областном военкомате рассказали о новых условиях контрактной службы

Новые условия контрактной службы в Вооруженных силах Украины. О них рассказали в областном военкомате. Об ужесточеним отбора кандидатов и другие особенности национальной службы по контракту далее в сюжете.

Работа по отбору кандидатов на прохождение службы по контракту в Запорожской области продолжается. В прошлом году требования были выполнены на девяносто девять и одну десятую процента. Контракты с ВСУ подписали три тысячи человек. В этом году, как рассказали в военкомате, отбор количественный сменяется качественным. За первый квартал текущего года контракты должны подписать четыреста девяносто человек. Условия отбора ужесточились, а прохождения службы - улучшились.

(СХ 02012 00:40 Титр: Юрий Бойко, начальник отдела комплектации и призыва Запорожского областного военкомата

04:02 законодавчо закріплено, що за усіми особами, які підписали контракт, зберігається місце роботи та середня заробітна плата 04:21 СКЛЕЙКА 04:29 збільшена грошова винагорода військовослужбовцям, які знаходяться в зоні АТО, в залежності від лінії, на якій вони знаходяться, щомісячна винагорода складає від 2400 до 6 тисяч гривень 04:50)

Теперь отправка кандидатов в учебные центры будет проходить не два раза в месяц, а один. С судимостями на контрактную службу больше не берут, продлены сроки подготовки военнослужащих. Ещё одним важным изменением стало то, что контрактники теперь набираются исключительно для службы в боевых частях. Для запорожцев это пятьдесят третья, пятьдесят четвёртая бригады, семнадцатая танковая, девяносто вторая и девяносто третья механизированные бригады, а также высокомобильные войска и морская пехота. Те же условия и для женщин. В прошлом году контракты подписали около трёх сотен представительниц не такого уж и слабого пола.

(СХ 02020 00:17 Титр: Юрий Бойко, начальник отдела комплектации и призыва Запорожского областного военкомата

00:10 можливості розмістити усіх бажаючих жінок немає, тому на даний момент жінки відбираються для служби за контрактом тільки у бойових підрозділах бойових військових частин 00:27)

Вне конкурса отбираются женщины-медики. Также нужны повара. А в марте начнутся подготовительные мероприятия к призыву на срочную службу лиц от двадцати до двадцати семи лет. Сейчас в области идёт кампания по приписке юношей двухтысячного года рождения к призывным участкам. Какое количество запорожцев будет её проходить срочную службу пока неизвестно. Что касается призыва офицеров запаса, то на связанные с ним вопросы в военкомате пообещали ответить через неделю.

Новые условия контрактной службы в Вооруженных силах Украины. О них рассказали в областном военкомате.



Работа по отбору кандидатов на прохождение службы по контракту в Запорожской области продолжается. В прошлом году требования были выполнены на девяносто девять и одну десятую процента. Контракты с ВСУ подписали 3 тысячи человек. В этом году, как рассказали в военкомате, отбор количественный сменяется качественным. За первый квартал текущего года контракты должны подписать 490 человек. Условия отбора ужесточились, а прохождения службы - улучшились: "Законодавчо закріплено, що за усіми особами, які підписали контракт, зберігається місце роботи та середня заробітна плата. Збільшена грошова винагорода військовослужбовцям, які знаходяться в зоні АТО, в залежності від лінії, на якій вони знаходяться, щомісячна винагорода складає від 2400 до 6 тисяч гривень", - говорит Юрий Бойко, начальник отдела комплектации и призыва Запорожского областного военкомата.



Теперь отправка кандидатов в учебные центры будет проходить не два раза в месяц, а один. С судимостями на контрактную службу больше не берут, продлены сроки подготовки военнослужащих. Ещё одним важным изменением стало то, что контрактники теперь набираются исключительно для службы в боевых частях. Для запорожцев это 53-я, 54-я бригады, 17 танковая, 92 и 93 механизированные бригады, а также высокомобильные войска и морская пехота. Те же условия и для женщин. В прошлом году контракты подписали около трёх сотен представительниц не такого уж и слабого пола.



Вне конкурса отбираются женщины-медики. Также нужны повара. А в марте начнутся подготовительные мероприятия к призыву на срочную службу лиц от 20-ти до 27-ми лет. Сейчас в области идёт кампания по приписке юношей 2000-го года рождения к призывным участкам. Какое количество запорожцев будет проходить срочную службу пока неизвестно. Что касается призыва офицеров запаса, то на связанные с ним вопросы в военкомате пообещали ответить через неделю.







