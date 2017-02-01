В Запорожэлектротрансе подвели итоги работы 18-го маршрута

Чуть больше месяца назад в Запорожье открыли маршрут № 18 – маршрут, соединяющий два конца города: Южный и Бородинский микрорайоны. Чтобы оценить его востребованность, в КП «Запорожэлектротранс» провели обследование пассажиропотока. Цифры, которые получили, – не разочаровали.

Восемнадцатый маршрут – самый протяженный из всех запорожских маршрутов. Так что неудивительно, что по окончании первого тестового месяца, он дал хорошие показатели по количеству перевезенных пассажиров. Как сообщают в «Запорожэлектротрансе», за это время 18-ый маршрут перевез более 428 тысяч пассажиров. Из них 118, 5 – платные пассажиры, остальные – льготные. Перевозку последних коммунальному предприятию компенсируют из городского бюджета.

(СХ 00:16 036YI00 Титр: Евгений Гусаченко, заместитель генерального директора по эксплуатации КП «Запорожэлектротранс»

00.50 маршрут востребованный, мы приблизительно перевозим в течение дня около двух тыссяч пассажиров и порядка 12 тысяч льготных категорий. Отзывы очень хорошие 01.06)

Стоит отметить еще одно преимущество нового маршрута. Оно заключается не только в протяженности, но и в комфортабельности транспорта, которым обслуживается. Это 9 новых МАЗов стандарта Евро-5 вместимостью в 100 человек и рассчитанных на перевозку людей с ограниченными возможностями.

(СХ 00:24 036YI00 Титр: Евгений Гусаченко, заместитель генерального директора по эксплуатации КП «Запорожэлектротранс»

03.52 20го числа запущен маршрут, в течение трех месяцев он проходит накатку, обкатку. И после этого учитывая итоги работы маршрута, плюс итоги пассажирообследования будет делаться вывод о существовании этого маршрута и его тарифе на его проезд. Я думаю, что это будет положительное решение04.16)

Интервал движения автобусов 18го маршрута – 16-18 мин, говорят в «Электротрансе». Начинает свою работу маршрут в 5.36 с Бородинского микрорайона и 5.45 с Южного, конец работы – 22.43 и 22.23 соответственно.

Чуть больше месяца назад в Запорожье открыли маршрут № 18 – маршрут, соединяющий два конца города: Южный и Бородинский микрорайоны. Чтобы оценить его востребованность, в КП «Запорожэлектротранс» провели обследование пассажиропотока. Цифры, которые получили, – не разочаровали.



Восемнадцатый маршрут – самый протяженный из всех запорожских маршрутов. Так что неудивительно, что по окончании первого тестового месяца, он дал хорошие показатели по количеству перевезенных пассажиров. Как сообщают в «Запорожэлектротрансе», за это время 18-ый маршрут перевез более 428 тысяч пассажиров. Из них 118, 5 – платные пассажиры, остальные – льготные. Перевозку последних коммунальному предприятию компенсируют из городского бюджета.



Стоит отметить еще одно преимущество нового маршрута. Оно заключается не только в протяженности, но и в комфортабельности транспорта, которым обслуживается. Это 9 новых МАЗов стандарта Евро-5 вместимостью в 100 человек и рассчитанных на перевозку людей с ограниченными возможностями.



Интервал движения автобусов 18-го маршрута – 16-18 мин, говорят в «Электротрансе». Начинает свою работу маршрут в 5.36 с Бородинского микрорайона и 5.45 с Южного, конец работы – 22.43 и 22.23 соответственно.

















