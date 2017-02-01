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В Запорожской области «депутат» совершил кражу
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В Мелитополе 40-летний житель Каховки пытался украсть зубную пасту и шампунь в супермаркете. Мужчину задержали правоохранители. Оказалось, что вор сам когда-то работал в полиции и даже баллотировался в депутаты. Полицейским, которые его задержали, предлагал взятку.
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