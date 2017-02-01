Нововведения для запорожских ОСМД

С повышением уровня минимальной заработной платы дома ОСМД и ЖСК столкнулись с необходимостью повысить тариф на содержание дома, ведь всем наемным работникам этих неприбыльных организаций теперь нужно платить зарплату в два раза большую. Об этих и других новшествах в отношении неприбыльных организаций далее в наших сюжетах.

Для ОСМД новый год принес много неожиданностей. Во-первых - изменения в договорах на получение услуг. (СХ00:22 Титр: Людмила Шанц, представитель общественной организации

227YA00.AVI 2:35 - 2:57 «Меняются договорные изменения ... тоже будут увеличиваться» ) Во-вторых со стороны налоговой - поступил подарок в виде новой отчетности о деятельности ОСМД. (СХ00:30 Титр: Лариса Церетели, аудитор

229F400.AVI 00:28 - 00:58 «С 1 января ... вместе с отчетностью» ) Это

С повышением уровня минимальной заработной платы дома ОСМД и ЖСК столкнулись с необходимостью повысить тариф на содержание дома, ведь всем наемным работникам этих неприбыльных организаций теперь нужно платить зарплату в два раза большую.



Для ОСМД новый год принес много неожиданностей. Во-первых - изменения в договорах на получение услуг. Во-вторых, со стороны налоговой - поступил подарок в виде новой отчетности о деятельности ОСМД. Это привело к недовольствам, поскольку эту отчетность никто не собирал, а о нововведениях узнали в январе, поэтому на составление финансовой отчетности осталось не много времени, до 1 марта. Впрочем, сегодня на семинаре для председателей ОСМД и ЖСК налоговики рассказали, что боятся нечего и сложностей быть не должно.





