ТРК "Алекс"
Нововведения для запорожских ОСМД
С повышением уровня минимальной заработной платы дома ОСМД и ЖСК столкнулись с необходимостью повысить тариф на содержание дома, ведь всем наемным работникам этих неприбыльных организаций теперь нужно платить зарплату в два раза большую. Об этих и других новшествах в отношении неприбыльных организаций далее в наших сюжетах.
  
Для ОСМД новый год принес много неожиданностей. Во-первых - изменения в договорах на получение услуг. (СХ00:22 Титр: Людмила Шанц, представитель общественной организации
227YA00.AVI 2:35 - 2:57 «Меняются договорные изменения ... тоже будут увеличиваться» ) Во-вторых со стороны налоговой - поступил подарок в виде новой отчетности о деятельности ОСМД. (СХ00:30 Титр: Лариса Церетели, аудитор
229F400.AVI 00:28 - 00:58 «С 1 января ... вместе с отчетностью» ) Это 

С повышением уровня минимальной заработной платы дома ОСМД и ЖСК столкнулись с необходимостью повысить тариф на содержание дома, ведь всем наемным работникам этих неприбыльных организаций теперь нужно платить зарплату в два раза большую.


   Для ОСМД новый год принес много неожиданностей. Во-первых - изменения в договорах на получение услуг. Во-вторых, со стороны налоговой - поступил подарок в виде новой отчетности о деятельности ОСМД. Это привело к недовольствам, поскольку эту отчетность никто не собирал, а о нововведениях узнали в январе, поэтому на составление финансовой отчетности осталось не много времени, до 1 марта. Впрочем, сегодня на семинаре для председателей ОСМД и ЖСК налоговики рассказали, что боятся нечего и сложностей быть не должно.
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