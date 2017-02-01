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В Запорожье во время ремонта "рванул" баллон
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Чужое авто сожгли по неосторожности. Пожар на улице Добролюбова в гаражном кооперативе. Заявитель сообщил, что оставил свой автомобиль ВАЗ 21099 для установки газобаллонного оборудования. Как пояснили патрульным, четверо молодых людей, во время установки оборудования, нечаянно повредили газовый баллон, в результате чего произошел взрыв.
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