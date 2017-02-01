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В Запорожье обокрали магазин
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Около 21:30 поступил вызов о краже из магазина на улице Рубана. Прибыв на место, патрульные задержали подозреваемую в краже, ею оказалась 40-летняя жительница Хортицкого района, которая уже неоднократно попадалась на кражах. В это же время в магазине обнаружили сообщника этой гражданки - его задержал наряд полиции и охраны. Мужчина и женщина завладели продовольственными товарами из магазина на общую сумму 235,21 гривен без НДС.
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