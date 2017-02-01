ТРК "Алекс"
Пункт обогрева по-запорожски
С ухудшением погодных условий и усилением морозов в пунктах обогрева находят себе пристанище многие люди. О том, хватает ли им тепла, еды и теплых вещей – в нашем следующем сюжете
  
Небольшой пустырь напротив Малого рынка. Здесь ежегодно разворачивают мобильный пункт обогрева для всех нуждающихся. В последнее время, когда морозы усилились, внутри в поисках тепла ютятся люди. Традиционный контингент таких мест - люди, привычный способ согрева для которых принятие горячительного. Здешних обитателей обеспечивают теплыми вещами, бесплатным горячим обедом и обогревом. 
(СХ00:31 M2U02556 Титр: Алексей, бездомный
00:53 Красный крест кормит каждый день кроме субботы и воскресенья, один раз в день на 11 часов…не хватает хлеба бывает, не хватает чая, вещей не дают, постель не дают, надо все свое, своего нет, спишь на досках 01:11)
Такая вот благодарность громаде от людей без определенного места жительства. В целом, в Запорожье организовано четырнадцать пунктов обогрева – большинство из них действуют на базе городских лечебных учреждений. Туда круглосуточно можно обратиться за помощью, напоминают представители ГСЧС

С ухудшением погодных условий и усилением морозов в пунктах обогрева находят себе пристанище многие люди. 


   Небольшой пустырь напротив Малого рынка. Здесь ежегодно разворачивают мобильный пункт обогрева для всех нуждающихся. В последнее время, когда морозы усилились, внутри в поисках тепла ютятся люди. Традиционный контингент таких мест - люди, привычный способ согрева для которых принятие горячительного. Здешних обитателей обеспечивают теплыми вещами, бесплатным горячим обедом и обогревом. 
В целом, в Запорожье организовано четырнадцать пунктов обогрева – большинство из них действуют на базе городских лечебных учреждений. Туда круглосуточно можно обратиться за помощью, напоминают представители ГСЧС.
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