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Пожар в Запорожье на Хортице
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Пожар на Хортице. В 9 утра сотрудниками отдела режима заповедника и отдела охраны памятников было выявлено возгорание в здании института ЦИМЕЖ. На место пожара прибыли пять пожарных расчетов. К тому времени возгорание в кабинете на третьем этаже института перекинулось на чердачные перекрытия.
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