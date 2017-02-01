ТРК "Алекс"
В Запорожской области едва не погиб мужчина
  
Опасные особенности национальной рыбалки. В Бердянске любитель этого вида деятельности в зимний период ушёл под лёд.
  
(Автор Д. Непомящий) Чрезвычайная ситуация на воде в Бердянске. Сорокапятилетний мужчина вышел на лёд напротив колеса обозрения на городской набережной. Он успел отойти на двести метров от берега, после чего провалился и стал звать на помощь. С помощью спасательной доски его вытащили из воды. 
(СХ Спасённый итог 00:13 Титр: Александр Сычев, начальник оперативно-координационного центра ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области
02:13 для його рятування співробітники КП рятувально-водолазної служби прибули на місце та витягнули потерпілого з води. Він був переданий представникам медичної допомоги 02:26) 
Сотрудники главного управления госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Запорожской области снова обращаются к жителям с просьбой быть предельно осторожными при выходе на лёд, ведь при нынешних нестабильных погодных условиях это может стоить жизни.
    Опасные особенности национальной рыбалки. В Бердянске любитель этого вида деятельности в зимний период ушёл под лёд.
   Чрезвычайная ситуация на воде в Бердянске. 45-летний мужчина вышел на лёд напротив колеса обозрения на городской набережной. Он успел отойти на двести метров от берега, после чего провалился и стал звать на помощь. С помощью спасательной доски его вытащили из воды. 
Сотрудники главного управления госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Запорожской области снова обращаются к жителям с просьбой быть предельно осторожными при выходе на лёд, ведь при нынешних нестабильных погодных условиях это может стоить жизни.
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