На запорожском предприятии показали весь цикл производства мясо-молочной продукции

Без вредных добавок, красителей и консервантов. Сегодня на предприятии Мотор Сич в открытую показали весь цикл производства готовой мясо-молочной продукции. Из чего делают моторовскую колбасу и что добавляют в кефир, далее в сюжете.

Каждый день сотрудники предприятия Мотор Сич, приходя на обеденный перерыв в столовую, питаются блюдами собственного производства комбината питания предприятия. Ни для кого из них не секрет, что и сосиски и колбасы и даже молоко здесь собственного производства. Тонкостями технологии изготовления этой продукции решили поделится со всеми сотрудниками предприятия, организовали экскурсию для представителей всех цехов Мотора. (СХ00:08 Титр: Елена Бражник, предцехком управления главного технолога предприятия МОТОР СИЧ

086AV00.AVI 01:03 – 01:11 «они мне дали задание посмотреть на нашу продукцию и узнать действительно ли она производится из натуральных продуктов» ) Сначала дали попробовать и оценить молочные продукты. Вместе с тем рассказали, что даже бактерии для заквасок культивируют сами, не доверяя импортным аналогам. (СХ00:14 Титр: Татьяна Касьянова, начальник молочного цеха комбината питания предприятия МОТОР СИЧ

046CV00.AVI 00:15 – 00:29 «кефир у нас производится на основе закваски на кефирных грибках, которые мы культивируем сами на комбинате. Этой технологии более 100 лет, мы эту традицию держим, это очень ценный, диетический продукт» ) Директор комбината питания Валерий Логвин говорит, за свою продукцию спокоен. (СХ00:09 Титр: Валерий Логвин, директор комбината питания предприятия МОТОР СИЧ

046CV00.AVI 00:01 – 00:10 «в заквасках практически есть те лактобактерии, которые у нас есть в нашем организме и вот из-за этого и ценность нашего продукта» ) В мясном цехе кипит работа, производят сардели и сосиски, в это же время в специальной камере доваривают колбасу. Сегодня колбасные изделия Мотора не из дешевых, но качество на все сто, говорит начальник мясного цеха. (СХ00:09 Титр: Наталья Спронова, начальник мясного цеха комбината питания предприятия МОТОР СИЧ

085Z200.AVI 02:07 – 02:16 «нам много фирм предлагали методы, как удешевить эту продукцию, но мы на это не пошли, потому что натуральное есть натуральное и сейчас нигде его не купишь» ) По словам начальника мясного цеха в эту колбасу кроме специй, мяса и сала больше ничего не попадает. (СХ00:12 Титр: Елена Синявская, предцехком управления строительства предприятия МОТОР СИЧ

087YK00.AVI 00:20 – 00:32 «мы обязательно берем и дрогобыческую и московскую и очень важно, что сказали, что без добавок, это очень важно» ) Увидели, попробовали и даже запаслись. Теперь представителям есть, что рассказать работникам в цехах, а главное, что теперь они точно знают, что из чего и как.

Без вредных добавок, красителей и консервантов. Сегодня на предприятии Мотор Сич в открытую показали весь цикл производства готовой мясо-молочной продукции.



Каждый день сотрудники предприятия "Мотор Сич", приходя на обеденный перерыв в столовую, питаются блюдами собственного производства комбината питания предприятия. Ни для кого из них не секрет, что и сосиски и колбасы и даже молоко здесь собственного производства. Тонкостями технологии изготовления этой продукции решили поделиться со всеми сотрудниками предприятия, организовали экскурсию для представителей всех цехов Мотора. Сначала дали попробовать и оценить молочные продукты. Вместе с тем рассказали, что даже бактерии для заквасок культивируют сами, не доверяя импортным аналогам: "Кефир у нас производится на основе закваски на кефирных грибках, которые мы культивируем на комбинате сами. Этой технологии более 100 лет, мы эту традицию держим, это очень ценный, диетический продукт", - говорит Татьяна Касьянова, начальник молочного цеха комбината питания предприятия "МОТОР СИЧ".

В мясном цехе кипит работа, производят сардели и сосиски, в это же время в специальной камере доваривают колбасу. Сегодня колбасные изделия Мотора не из дешевых, но качество на все сто, говорит начальник мясного цеха. По его словам, в эту колбасу кроме специй, мяса и сала больше ничего не попадает.

Увидели, попробовали и даже запаслись. Теперь представителям есть, что рассказать работникам в цехах, а главное, что теперь они точно знают, что из чего и как.







