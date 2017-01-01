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Сотрудники прокуратуры Запорожской области прикрыли преступный бизнес
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Прикрыли очередные игорные залы. На этот раз сотрудники Васильевских прокуратуры и полиции. Находились подпольные заведения в Днепрорудном и привычно круглосуточно работали под видом государственных лотерей. В результате обысков были изъяты 25 единиц компьютерной техники и наличные средства. Продолжается досудебное расследование.
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