Сотрудники прокуратуры Запорожской области прикрыли преступный бизнес

Прикрыли очередные игорные залы. На этот раз сотрудники Васильевских прокуратуры и полиции. Находились подпольные заведения в Днепрорудном и привычно круглосуточно работали под видом государственных лотерей. В результате обысков были изъяты 25 единиц компьютерной техники и наличные средства. Продолжается досудебное расследование. Прикрыли очередные игорные залы. На этот раз сотрудники Васильевских прокуратуры и полиции. Находились подпольные заведения в Днепрорудном и привычно круглосуточно работали под видом государственных лотерей. В результате обысков были изъяты 25 единиц компьютерной техники и наличные средства. Продолжается досудебное расследование.