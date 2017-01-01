Очередное возгорание городского транспорта

Износ транспорта на лицо. В Запорожье снова загорелся трамвай, видео в сеть выложил очевидец. На момент события пассажиров в вагоне не было, но горело пламя достаточно долго. Износ транспорта на лицо. В Запорожье снова загорелся трамвай, видео в сеть выложил очевидец. На момент события пассажиров в вагоне не было, но горело пламя достаточно долго.