Злоумышленники напали на запорожскую семью

Ограбление на улице Казачья. Двое неизвестных залезли в квартиру, в которой находились на тот момент 53-летний мужчина и его 98-летняя бабушка. Злоумышленники забрали посуду, часы и около 3-х тысяч гривен. Сосед, ставший свидетелем преступления, вызвал патрульных. Через полчаса после этого на проспекте Соборном полицейские увидели подозреваемых, которых опознал пострадавший. Их доставили в районное отделение. Ограбление на улице Казачья. Двое неизвестных залезли в квартиру, в которой находились на тот момент 53-летний мужчина и его 98-летняя бабушка. Злоумышленники забрали посуду, часы и около 3-х тысяч гривен. Сосед, ставший свидетелем преступления, вызвал патрульных. Через полчаса после этого на проспекте Соборном полицейские увидели подозреваемых, которых опознал пострадавший. Их доставили в районное отделение.