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Злоумышленники напали на запорожскую семью
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Ограбление на улице Казачья. Двое неизвестных залезли в квартиру, в которой находились на тот момент 53-летний мужчина и его 98-летняя бабушка. Злоумышленники забрали посуду, часы и около 3-х тысяч гривен. Сосед, ставший свидетелем преступления, вызвал патрульных. Через полчаса после этого на проспекте Соборном полицейские увидели подозреваемых, которых опознал пострадавший. Их доставили в районное отделение.
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