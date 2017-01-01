Проблемная ситуация с водоснабжением в запорожских домах Течет ручей, бежит ручей. О проблемной ситуации с водоснабжением на примере нескольких домов Вознесеновского района – в сюжете наших журналистов Этот бурлящий источник местные жители назвали гейзером. Отличие только в том, что вода здесь течет холодная. А так – зрелище живописное. Ручей от прорыва коммуникаций, который случился в конце декабря, течет от двора, в котором - несколько домов постройки начала 50-ых до железнодорожных путей и места, где останавливаются электрички (СХ00:24 005Q400 Титр: Наталья Шарапова, жительница дома 38 по улице Независимой Украины 00:25 двадцать второго декабря мы позвонили 15-восемьдесят 00:29 СКЛЕЙКА 00:35 и сказали – приехали посмотрели, быстро все, ну сказали, что ничего делать не будем, только отключим воду, потом повторно позвонили чуть попозже уже, когда сильно стала бить, затопило, приехали отключили воду 00:55) После этого пять дней не было воды, рассказывают люди. Ее набирали у знакомых, а питьевую покупали в магазинах. После водоснабжение пусть и возобновили, но напор в кранах очень слабый, наглядно показывают жильцы. Когда начали искать к кому обратиться, тут и концы в воду (СХ00:09 005Q400 Титр: Наталья Шарапова, жительница дома 38 по улице Независимой Украины 01:15 водоканал они сказали, что это к днепроэнерго относятся коммуникации, ходили в днепроэнерго, там сказали, что ничего не относится к ним 01:24) Между тем, кто заплатит за воду, которая больше месяца расходуется впустую и льется через двор к путям - вопрос остается без ответа. А сами коммунальщики обещали устранить проблему с протеканием труб не раньше весны, сетуют люди. Они так же беспокоятся, что их беда может привести к более серьезным последствиям (СХ00:14 005Q400 Титр: Наталья Шарапова, жительница дома 38 по улице Независимой Украины 02:31 затопило, а рядом же железная дорога, мало ли куда эта вода идет, а если вот что-то подмоет железную дорогу, а дальше что – сойдет с рельс поезд это или что, я не знаю, как то серьезно должно быть в государстве 02:45) За серьезностью и наведением порядка люди обратились в горсовет. На среду они добились приема у одного из заместителей городского головы. Надеются, что этот визит в мэрию разрешит их проблему с подачей воды и необходимым ремонтом коммуникаций Течет ручей, бежит ручей. О проблемной ситуации с водоснабжением на примере нескольких домов Вознесеновского района.

Этот бурлящий источник местные жители назвали гейзером. Отличие только в том, что вода здесь течет холодная. А так – зрелище живописное. Ручей от прорыва коммуникаций, который случился в конце декабря, течет от двора, в котором несколько домов постройки начала 50-ых до железнодорожных путей и места, где останавливаются электрички. "Двадцать второго декабря мы позвонили 15-80 – приехали посмотрели, быстро все, ну сказали, что ничего делать не будем, только отключим воду. Потом повторно позвонили чуть попозже уже, когда сильно стала бить, затопило, приехали отключили воду",- говорит Наталья Шарапова, жительница дома 38 по улице Независимой Украины.



После этого пять дней не было воды, рассказывают люди. Ее набирали у знакомых, а питьевую покупали в магазинах. После водоснабжение пусть и возобновили, но напор в кранах очень слабый, наглядно показывают жильцы. Когда начали искать к кому обратиться, тут и концы в воду.



Между тем, кто заплатит за воду, которая больше месяца расходуется впустую и льется через двор к путям - вопрос остается без ответа. А сами коммунальщики обещали устранить проблему с протеканием труб не раньше весны, сетуют люди.

За серьезностью и наведением порядка люди обратились в горсовет. На среду они добились приема у одного из заместителей городского головы. Надеются, что этот визит в мэрию разрешит их проблему с подачей воды и необходимым ремонтом коммуникаций. Течет ручей, бежит ручей. О проблемной ситуации с водоснабжением на примере нескольких домов Вознесеновского района.Этот бурлящий источник местные жители назвали гейзером. Отличие только в том, что вода здесь течет холодная. А так – зрелище живописное. Ручей от прорыва коммуникаций, который случился в конце декабря, течет от двора, в котором несколько домов постройки начала 50-ых до железнодорожных путей и места, где останавливаются электрички. "Двадцать второго декабря мы позвонили 15-80 – приехали посмотрели, быстро все, ну сказали, что ничего делать не будем, только отключим воду. Потом повторно позвонили чуть попозже уже, когда сильно стала бить, затопило, приехали отключили воду",- говорит Наталья Шарапова, жительница дома 38 по улице Независимой Украины.После этого пять дней не было воды, рассказывают люди. Ее набирали у знакомых, а питьевую покупали в магазинах. После водоснабжение пусть и возобновили, но напор в кранах очень слабый, наглядно показывают жильцы. Когда начали искать к кому обратиться, тут и концы в воду.Между тем, кто заплатит за воду, которая больше месяца расходуется впустую и льется через двор к путям - вопрос остается без ответа. А сами коммунальщики обещали устранить проблему с протеканием труб не раньше весны, сетуют люди.За серьезностью и наведением порядка люди обратились в горсовет. На среду они добились приема у одного из заместителей городского головы. Надеются, что этот визит в мэрию разрешит их проблему с подачей воды и необходимым ремонтом коммуникаций.



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