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Кража на стройке в Запорожье
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Еще одного металлиста поймали полицейские во время отработки территории после звонка бдительного жителя. В районе улицы Пархоменко злоумышленник нес два куска арматуры. При виде стражей порядка парень начал убегать, но вскоре был пойман. По его словам, арматуру он взял со строительного участка на улице неподалеку. Продолжается следствие.
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