В Запорожье промышляют металлисты

В субботу на выезде из Запорожья в сторону Никополя патрульные заметили ВАЗ 2102. Завидев правоохранителей, мужчина попытался скрыться, но в этом не преуспел. Во время поверхностного осмотрa в салоне его автомобиля на заднем сидении полицейские обнаружили два канализационных люкa, лом и кирку. Объяснить причины появления люков в машине водитeль не смог. На место вызвали следственно-оперативную группу, сообщает сайт облуправления полиции. В субботу на выезде из Запорожья в сторону Никополя патрульные заметили ВАЗ 2102. Завидев правоохранителей, мужчина попытался скрыться, но в этом не преуспел. Во время поверхностного осмотрa в салоне его автомобиля на заднем сидении полицейские обнаружили два канализационных люкa, лом и кирку. Объяснить причины появления люков в машине водитeль не смог. На место вызвали следственно-оперативную группу, сообщает сайт облуправления полиции.