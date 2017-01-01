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В Запорожье промышляют металлисты
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В субботу на выезде из Запорожья в сторону Никополя патрульные заметили ВАЗ 2102. Завидев правоохранителей, мужчина попытался скрыться, но в этом не преуспел. Во время поверхностного осмотрa в салоне его автомобиля на заднем сидении полицейские обнаружили два канализационных люкa, лом и кирку. Объяснить причины появления люков в машине водитeль не смог. На место вызвали следственно-оперативную группу, сообщает сайт облуправления полиции.
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