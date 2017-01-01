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Отважный запорожец спасал четверолапого друга
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Дай лапу, друг или прими руку помощи. На недавно появившемся в сети видео парень спасает собаку, провалившуюся в прорубь. С помощью клюшки отзывчивый юноша помог выбраться из ледяной воды четверолапому пострадавшему, при этом сам сильно рисковал.
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