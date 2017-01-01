В Запорожье состоялся совместный субботник

В сети появилось видео, на котором жители Заводского района и коммунальщики сообща боролись с обледенелыми дорогами. Происходило это в «зоне риска» - так местные жители окрестили один из переулков на Запорожье Левом. Этот участок они расчищали от снежных завалов на пару с техникой районной администрации. В сети появилось видео, на котором жители Заводского района и коммунальщики сообща боролись с обледенелыми дорогами. Происходило это в «зоне риска» - так местные жители окрестили один из переулков на Запорожье Левом. Этот участок они расчищали от снежных завалов на пару с техникой районной администрации.