|
В Запорожье состоялся совместный субботник
|
В сети появилось видео, на котором жители Заводского района и коммунальщики сообща боролись с обледенелыми дорогами. Происходило это в «зоне риска» - так местные жители окрестили один из переулков на Запорожье Левом. Этот участок они расчищали от снежных завалов на пару с техникой районной администрации.
ВАЖНО
«Алекс» расширяет границы своего вещания, смотрите нас на divan.tv и megogo.net. Теперь Алекс можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «Алексом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!!