В Запорожье задержали контрабандиста

Гражданин Турции пытался незаконно ввезти почти 60 килограммов табака. Контрабанду обнаружили таможенники в Запорожском аэропорту. Гражданин Турции, прибыл в Украину авиарейсом "Стамбул-Запорожье", самостоятельно выбрал для прохождения "зеленый коридор" без заполнения таможенной декларации. Во время проведения осмотра интроскопом в его багаже и ручной клади, кроме личных вещей, нашли 119 пачек табака общим весом почти 60 кг. Таким образом, гражданин Турции пытался переместить товар в запрещенных объемах без признаков сокрытия. Гражданин Турции пытался незаконно ввезти почти 60 килограммов табака. Контрабанду обнаружили таможенники в Запорожском аэропорту. Гражданин Турции, прибыл в Украину авиарейсом "Стамбул-Запорожье", самостоятельно выбрал для прохождения "зеленый коридор" без заполнения таможенной декларации. Во время проведения осмотра интроскопом в его багаже и ручной клади, кроме личных вещей, нашли 119 пачек табака общим весом почти 60 кг. Таким образом, гражданин Турции пытался переместить товар в запрещенных объемах без признаков сокрытия.