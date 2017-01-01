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В Запорожье задержали контрабандиста
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Гражданин Турции пытался незаконно ввезти почти 60 килограммов табака. Контрабанду обнаружили таможенники в Запорожском аэропорту. Гражданин Турции, прибыл в Украину авиарейсом "Стамбул-Запорожье", самостоятельно выбрал для прохождения "зеленый коридор" без заполнения таможенной декларации. Во время проведения осмотра интроскопом в его багаже и ручной клади, кроме личных вещей, нашли 119 пачек табака общим весом почти 60 кг. Таким образом, гражданин Турции пытался переместить товар в запрещенных объемах без признаков сокрытия.
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