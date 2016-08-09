Запорожская прокуратура разоблачила преступный бизнес

"Apple" в Запорожье поставляли и продавали незаконно. Сотрудники налоговой милиции и прокуратуры области во время досудебного расследования в уголовном производстве по факту уклонения от налогообложения, разоблачили канал поставок продукции известного бренда. Товары завозились на территорию Украины вне таможенного контроля, без оформления соответствующих документов и уплаты налогов, и распространялись в одной из торговых сетей Запорожья. Во время проведения обысков в магазинах обнаружено и изъято продукции марки "Apple", а также различных аксессуаров на миллион 222 тысячи гривен. "Apple" в Запорожье поставляли и продавали незаконно. Сотрудники налоговой милиции и прокуратуры области во время досудебного расследования в уголовном производстве по факту уклонения от налогообложения, разоблачили канал поставок продукции известного бренда. Товары завозились на территорию Украины вне таможенного контроля, без оформления соответствующих документов и уплаты налогов, и распространялись в одной из торговых сетей Запорожья. Во время проведения обысков в магазинах обнаружено и изъято продукции марки "Apple", а также различных аксессуаров на миллион 222 тысячи гривен.