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Факельное шествие в Запорожье
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В Запорожье около ста жителей стали участниками факельного шествия в память о героях битвы под Крутами. Историческое сражение произошло 29-ого января 1918-ого года на железнодорожной станции в районе села Круты недалеко от Киева. В этот день около 400-т студентов и гимназистов УНР встали на пути пятитысячной Красной армии Муравьева, которая шла брать Киев. В итоге сотни юных патриотов сложили свои головы в неравном бою, а Киев был захвачен. Накануне запорожцы с факелами, флагами Украины и плакатом c надписью "Крути, крути! Вас не забути" стартовали от городского совета. Около ста человек приняли участие в шествии, приуроченном к 99-й годовщине боя под Крутами. Оно закончилось на площади Героев, где состоялся памятный митинг.
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