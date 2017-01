Факельное шествие в Запорожье В Запорожье около ста жителей стали участниками факельного шествия в память о героях битвы под Крутами. Историческое сражение произошло 29-ого января 1918-ого года на железнодорожной станции в районе села Круты недалеко от Киева. В этот день около 400-т студентов и гимназистов УНР встали на пути пятитысячной Красной армии Муравьева, которая шла брать Киев. В итоге сотни юных патриотов сложили свои головы в неравном бою, а Киев был захвачен. Накануне запорожцы с факелами, флагами Украины и плакатом c надписью "Крути, крути! Вас не забути" стартовали от городского совета. Около ста человек приняли участие в шествии, приуроченном к 99-й годовщине боя под Крутами. Оно закончилось на площади Героев, где состоялся памятный митинг. В Запорожье около ста жителей стали участниками факельного шествия в память о героях битвы под Крутами. Историческое сражение произошло 29-ого января 1918-ого года на железнодорожной станции в районе села Круты недалеко от Киева. В этот день около 400-т студентов и гимназистов УНР встали на пути пятитысячной Красной армии Муравьева, которая шла брать Киев. В итоге сотни юных патриотов сложили свои головы в неравном бою, а Киев был захвачен. Накануне запорожцы с факелами, флагами Украины и плакатом c надписью "Крути, крути! Вас не забути" стартовали от городского совета. Около ста человек приняли участие в шествии, приуроченном к 99-й годовщине боя под Крутами. Оно закончилось на площади Героев, где состоялся памятный митинг. ВАЖНО «Алекс» расширяет границы своего вещания, смотрите нас на divan.tv megogo.net . Теперь Алекс можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «Алексом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!! NEW !!! Приложение "ТРК АЛЕКС" Устанавливайте приложение "ТРК Алекс" на свои мобильные устройства с официальных магазинов приложений App Store и Google Play! ОБЪЯВЛЕНИЕ Телекомпания "Алекс" на постоянную работу приглашает дизайнера. Оплата по результатам собеседования. тел. 213-91-53 НОВЫЕ ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ПРОЕКТЫ ПРОЕКТЫ ПОГОДА Погода Погода в Запорожье влажность: давление: ветер: ТЕЛЕПРОГРАММА Телепрограмма на неделю Публикации по дате « Январь 2017 » Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ВАЖНО