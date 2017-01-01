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В Запорожье патрульные задержали давно разыскиваемого преступника
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Около полуночи на улице Маяковского инспекторы увидели двух мужчин, которые заглядывали в окна припаркованных автомобилей. Проверив по базе данных, патрульные выяснили, что один из них находится в розыске с мая прошлого года за совершение преступления.
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