В Запорожье патрульные задержали давно разыскиваемого преступника

Около полуночи на улице Маяковского, инспекторы увидели двух мужчин, которые заглядывали в окна припаркованных автомобилей. Проверив по базе данных, патрульные выяснили, что один из них находится в розыске с мая прошлого года за совершение преступления. Около полуночи на улице Маяковского инспекторы увидели двух мужчин, которые заглядывали в окна припаркованных автомобилей. Проверив по базе данных, патрульные выяснили, что один из них находится в розыске с мая прошлого года за совершение преступления. Около полуночи на улице Маяковского инспекторы увидели двух мужчин, которые заглядывали в окна припаркованных автомобилей. Проверив по базе данных, патрульные выяснили, что один из них находится в розыске с мая прошлого года за совершение преступления.