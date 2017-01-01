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Жестокое ограбление в Запорожье
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Около 22:30 часов в квартиру жителя одного из домов на улице Вавилова в Днепровском районе зашли мужчина и женщина, ударили по голове предметом, похожим на биту, пострадавший потерял сознание. Очнувшись, увидел, как эти неизвестные бьют его сожительницу. Выбежал в подъезд и стал звать на помощь. В это время подозреваемые сбежали, забрав сумку, мобильный телефон и папку с документами. При задержании женщина выбросила мобильный. А другие украденные вещи - сумка и папка с документами - были у мужчины.
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