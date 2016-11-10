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Житель Запорожья организовал сбыт запрещенных веществ
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Вызов с улицы Базарной - продают наркотики. При осмотре у подозрительного гражданина находят два полиэтиленовых пакета с веществом серо-зеленого цвета с характерным запахом марихуаны. Их происхождение человек объяснить не смог.
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