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Потасовка с применением оружия в Запорожье
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Драка со стрельбой в кинотеатре на проспекте Соборном. Словесный конфликт 30-летнего запорожца с неизвестным ему человеком в кинозале перерос в драку, а завершился выстрелом. Пострадавший прямо указал на мужчину неподалеку, как на стрелявшего. У гражданина обнаружен предмет, похожий на пистолет. Помощь пострадавшему оказала бригада скорой.
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