Студенты одного из запорожских колледжей собственноручно взялись за борьбу с гололедом Гололед – источник внеплановых и нежелательных визитов людей в клиники и больницы города. Чтобы не дожидаться помощи от коммунальщиков по очистке дорог от снежных и ледяных завалов, студенты одного из запорожских колледжей собственноручно взялись за борьбу с этой бедой Активисты долго вынашивали такую полезную для горожан идею и сегодня наконец-то приступили к ее воплощению. Они очищали тротуар от льда в центре Запорожья на одном из самых оживленных участков пешеходной зоны (СХ00:21 Титр: Григорий Петренко, активист 00:27 люди падают, ломаются руки, ноги, нам это небезразлично, пока у нас каникулы, хотим помочь нашему городу чем сможем 00:34 СКЛЕЙКА 00:40 вообще хотим помочь всему городу, это только начало, хотим поехать на Анголенко, вообще по всему городу убрать лед, будем помогать людям, дворникам тем же, потому что они не справляются, мы это видим и мы хотим помочь всем, чем мы сможем 00:54) Горожане, в особенности люди старшего поколения, позитивно оценивают старания молодежи. В урну для сбора средств на перчатки и горячий чай для активистов они бросали деньги (СХ00:15 Титр: Раиса Павлова, жительница города M2U01695 00:01 молодцы 00:03 СКЛЕЙКА 00:05 проявили инициативу сами, каждый человек должен внести свой вклад, вот они нашли такой метод 00:14 СКЛЕЙКА M2U01696 00:11 здорово, что молодое поколение небезразлично к нуждам города 00:15) Даже когда каникулы закончатся, ребята не прекратят свою благородную миссию. Говорят, уже сейчас их начинание стало заразительным примером для друзей и близких Гололед – источник внеплановых и нежелательных визитов людей в клиники и больницы города. Чтобы не дожидаться помощи от коммунальщиков по очистке дорог от снежных и ледяных завалов, студенты одного из запорожских колледжей собственноручно взялись за борьбу с этой бедой.

Активисты долго вынашивали такую полезную для горожан идею и сегодня наконец-то приступили к ее воплощению. Они очищали тротуар от льда в центре Запорожья на одном из самых оживленных участков пешеходной зоны. "Люди падают, ломают руки, ноги, нам это небезразлично, пока у нас каникулы, хотим помочь нашему городу чем сможем. Это только начало, поедем на Анголенко, вообще по всему городу убрать лед, будем помогать людям, дворникам тем же, потому что они не справляются, мы это видим и хотим помочь", - говорит Григорий Петренко, активист.

Горожане, в особенности люди старшего поколения, позитивно оценивают старания молодежи. В урну для сбора средств на перчатки и горячий чай для активистов они бросали деньги.

Даже когда каникулы закончатся, ребята не прекратят свою благородную миссию. Говорят, уже сейчас их начинание стало заразительным примером для друзей и близких.

Гололед – источник внеплановых и нежелательных визитов людей в клиники и больницы города. Чтобы не дожидаться помощи от коммунальщиков по очистке дорог от снежных и ледяных завалов, студенты одного из запорожских колледжей собственноручно взялись за борьбу с этой бедой.Активисты долго вынашивали такую полезную для горожан идею и сегодня наконец-то приступили к ее воплощению. Они очищали тротуар от льда в центре Запорожья на одном из самых оживленных участков пешеходной зоны. "Люди падают, ломают руки, ноги, нам это небезразлично, пока у нас каникулы, хотим помочь нашему городу чем сможем. Это только начало, поедем на Анголенко, вообще по всему городу убрать лед, будем помогать людям, дворникам тем же, потому что они не справляются, мы это видим и хотим помочь", - говорит Григорий Петренко, активист.Горожане, в особенности люди старшего поколения, позитивно оценивают старания молодежи. В урну для сбора средств на перчатки и горячий чай для активистов они бросали деньги.Даже когда каникулы закончатся, ребята не прекратят свою благородную миссию. Говорят, уже сейчас их начинание стало заразительным примером для друзей и близких.

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