|
|
Запорожские спасатели предотвратили трагедию
|
Бомба замедленного действия. Работники соцслужб вызвали аварийно-спасательную службу, когда женщина, состоявшая у них на учете, перестала выходить на связь. Как оказалось – вовремя, пенсионерка была без сознания, а в квартире в многоэтажном доме был открыт газ.
Когда спасатели открыли дверь, сразу услышали резкий запах газа. На кухонной плите были открыты конфорки, огонь не горел. Женщина лежала на полу, спасатели привели ее в чувство, от дальнейшей помощи она отказалась, вызвали скорую, газ перекрыли.
(СХ 00:09 001 Титр: Олег Герасимлюк командир отделения аварийно-спасательной службы
0:54 была опасность взрывы потому что газ скапливался в квартире…была возможность взрыва 1:03)
Сколько времени был открыт газ – сказать сложно, но поскольку пенсионерка была жива – спасатели скорее всего успели вовремя.
Бомба замедленного действия. Работники соцслужб вызвали аварийно-спасательную службу, когда женщина, состоявшая у них на учете, перестала выходить на связь. Как оказалось – вовремя, пенсионерка была без сознания, а в квартире в многоэтажном доме был открыт газ.
Когда спасатели открыли дверь, сразу услышали резкий запах газа. На кухонной плите были открыты конфорки, огонь не горел. Женщина лежала на полу, спасатели привели ее в чувство, от дальнейшей помощи она отказалась, вызвали скорую, газ перекрыли.
Сколько времени был открыт газ – сказать сложно, но поскольку пенсионерка была жива – спасатели успели вовремя.
ВАЖНО
«Алекс» расширяет границы своего вещания, смотрите нас на divan.tv
и megogo.net
. Теперь Алекс можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам.
Просыпайтесь с «Алексом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!!
NEW !!!Приложение "ТРК АЛЕКС"
Устанавливайте приложение "ТРК Алекс" на свои мобильные устройства с официальных магазинов приложений App Store и Google Play!
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Телекомпания "Алекс"на постоянную работу приглашает дизайнера. Оплата по результатам собеседования. тел. 213-91-53
ПОГОДА
влажность:
давление:
ветер: