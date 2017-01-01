Запорожские спасатели предотвратили трагедию Бомба замедленного действия. Работники соцслужб вызвали аварийно-спасательную службу, когда женщина, состоявшая у них на учете, перестала выходить на связь. Как оказалось – вовремя, пенсионерка была без сознания, а в квартире в многоэтажном доме был открыт газ. Когда спасатели открыли дверь, сразу услышали резкий запах газа. На кухонной плите были открыты конфорки, огонь не горел. Женщина лежала на полу, спасатели привели ее в чувство, от дальнейшей помощи она отказалась, вызвали скорую, газ перекрыли. (СХ 00:09 001 Титр: Олег Герасимлюк командир отделения аварийно-спасательной службы 0:54 была опасность взрывы потому что газ скапливался в квартире…была возможность взрыва 1:03) Сколько времени был открыт газ – сказать сложно, но поскольку пенсионерка была жива – спасатели скорее всего успели вовремя. Бомба замедленного действия. Работники соцслужб вызвали аварийно-спасательную службу, когда женщина, состоявшая у них на учете, перестала выходить на связь. Как оказалось – вовремя, пенсионерка была без сознания, а в квартире в многоэтажном доме был открыт газ.

Когда спасатели открыли дверь, сразу услышали резкий запах газа. На кухонной плите были открыты конфорки, огонь не горел. Женщина лежала на полу, спасатели привели ее в чувство, от дальнейшей помощи она отказалась, вызвали скорую, газ перекрыли.

Сколько времени был открыт газ – сказать сложно, но поскольку пенсионерка была жива – спасатели успели вовремя.

Бомба замедленного действия. Работники соцслужб вызвали аварийно-спасательную службу, когда женщина, состоявшая у них на учете, перестала выходить на связь. Как оказалось – вовремя, пенсионерка была без сознания, а в квартире в многоэтажном доме был открыт газ.Когда спасатели открыли дверь, сразу услышали резкий запах газа. На кухонной плите были открыты конфорки, огонь не горел. Женщина лежала на полу, спасатели привели ее в чувство, от дальнейшей помощи она отказалась, вызвали скорую, газ перекрыли.Сколько времени был открыт газ – сказать сложно, но поскольку пенсионерка была жива – спасатели успели вовремя.

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