ТРК "Алекс"
Житель Запорожья организовал преступный бизнес
  
Незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчаткой. Полиция разоблачила преступную деятельность жителя областного центра, который организовал подпольный цех по изготовлению и переделке оружия. Согласно действующему законодательству, злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы.
  
Автомат АК 74 с глушителем, охотничье двуствольное ружье ТОЗ, серийные номера уничтожены. Несколько пистолетов отечественного и зарубежного производства, 5 гранат Ф-1 с запалами, примерно 800 патронов разных калибров, заготовки для ручек-пистолетов и сами ручки-пистолеты. Все это добро было обнаружено во время санкционированных обысков. Цех по изготовлению и переработке огнестрельного оружия организовал 26-летний житель Запорожья, в дальнейшем вся продукция сбывалась через Интернет.
(СХ 00:14 Титр: Александр Солошенко заместитель начальника отдела коммуникации ГУ НП в Запорожской области 
0:26 на территории колишньго авторанспортного пидприемства…у бойову зброю 0:40)
Наемные рабочие – их было трое - работали по чертежам, делали отдельные сегменты оружия и даже не знали о конечном результате. Организатору уже объявлено о подозрении в совершении уголовных правонарушений. В итоге подпольного оружейника может ждать до десяти лет лишения свободы. 
   Незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчаткой. Полиция разоблачила преступную деятельность жителя областного центра, который организовал подпольный цех по изготовлению и переделке оружия. Согласно действующему законодательству, злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы.
   Автомат АК 74 с глушителем, охотничье двуствольное ружье ТОЗ, серийные номера уничтожены. Несколько пистолетов отечественного и зарубежного производства, 5 гранат Ф-1 с запалами, примерно 800 патронов разных калибров, заготовки для ручек-пистолетов и сами ручки-пистолеты. Все это добро было обнаружено во время санкционированных обысков. Цех по изготовлению и переработке огнестрельного оружия организовал 26-летний житель Запорожья, в дальнейшем вся продукция сбывалась через Интернет.
Наемные рабочие – их было трое - работали по чертежам, делали отдельные сегменты оружия и даже не знали о конечном результате. Организатору уже объявлено о подозрении в совершении уголовных правонарушений. В итоге подпольного оружейника может ждать до десяти лет лишения свободы.

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