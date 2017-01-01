Доступность для запорожских инвалидов

Доступность. Для людей с инвалидностью, вынужденных передвигаться с помощью колясок это слово имеет гораздо большее значение, ведь то что доступно для абсолютного большинства запорожцев, для них становится недосягаемым. Об этом наш следующий сюжет.

(СХ00:13 Титр: Ольга Лебедева, журналист

100V500.AVI 00:02 – 00:15 «…ходить – это так же естественно, как дышать, говорить или моргать, для большинства запорожцев, но не для всех» ) Любовь Федоровна в инвалидное кресло села после производственной травмы. Она и до этого была инвалидом детства, имея врожденный вывих бедра, но после травмы состояние ее здоровья ухудшилось, и со временем женщина и вовсе перестала ходить. Сейчас ей 71 год, из дома не выходила на улицу больше полугода, говорит, на коляске спуститься со ступеней не в состоянии. В этом подъезде Любовь Федоровна такая не одна. (СХ00:16 Титр: Любовь Смердова, инвалид 1-й группы

0217M00.AVI 00:43 – 00:59 «соседка моя уже с 2009 года не выходит на улицу…вообще ее не выводили» ) Живой человек в склепе. Так говорят о себе люди с ограниченными возможностями, которые вынуждены передвигаться при помощи коляски. По их словам, Запорожье абсолютно не приспособлено к их потребностям и они обречены вести затворнический образ жизни. (СХ00:07 Титр: Любовь Смердова, инвалид 1-й группы

0217M00.AVI 02:33 – 02:40 «имею мечту хотя бы гулять на улице я на скамейке сидеть не могу» ) Мечта Любови Федоровны вскоре осуществится. В ее доме накануне установили металлические пандусы для колясок. На общегосударственном уровне средства на эти цели не выделяются, а вот на городском можно решить этот вопрос. В доме на улице Победы 95 б исправили ситуацию депутаты горсовета. Теперь Любовь Смердова ждет более благоприятной погоды, чтобы опробовать пандусы. (СХ00:26 Титр: Любовь Смердова, инвалид 1-й группы

0217M00.AVI 03:36 – 02:42 «все-таки моторовские какую-то лепту свою внесли…не какую-то а большую» 02:49 – 04:09 «я думаю что это хорошо …надеюсь это не последняя помощь людям таким как мы» ) К сожалению это единичный случай. На территории запорожской области, по данным статистики, проживает около ста тысяч инвалидов разных групп. Больше полутора тысяч из них передвигаются при помощи коляски. Но на улицах города этих людей не видно.

Доступность. Для людей с инвалидностью, вынужденных передвигаться с помощью колясок, это слово имеет гораздо большее значение, ведь то, что доступно для абсолютного большинства запорожцев, для них становится недосягаемым.



Любовь Федоровна в инвалидное кресло села после производственной травмы. Она и до этого была инвалидом детства, имея врожденный вывих бедра, но после травмы состояние ее здоровья ухудшилось, и со временем женщина и вовсе перестала ходить. Сейчас ей 71 год, из дома не выходила на улицу больше полугода, говорит, на коляске спуститься со ступеней не в состоянии. В этом подъезде Любовь Федоровна такая не одна. Живой человек в склепе. Так говорят о себе люди с ограниченными возможностями, которые вынуждены передвигаться при помощи коляски. По их словам, Запорожье абсолютно не приспособлено к их потребностям и они обречены вести затворнический образ жизни. Мечта Любови Федоровны вскоре осуществится. В ее доме накануне установили металлические пандусы для колясок. На общегосударственном уровне средства на эти цели не выделяются, а вот на городском можно решить этот вопрос. В доме на улице Победы, 95 б исправили ситуацию депутаты горсовета. Теперь Любовь Смердова ждет более благоприятной погоды, чтобы опробовать пандусы.

К сожалению, это единичный случай. На территории запорожской области, по данным статистики, проживает около ста тысяч инвалидов разных групп. Больше полутора тысяч из них передвигаются при помощи коляски, но на улицах города этих людей не видно.



