ТРК "Алекс"
Иностранные визитеры прибыли в Запорожье
  
Представители Чешского посольства впервые побывали в Запорожье. Иностранные визитеры прибыли в наш регион с целью наладить контакты для дальнейшего развития. О чем говорили чехи с представителями местной власти далее в сюжете.
  
В облгосадминистрации официальная встреча представителей посольства Чехии с заместителем губернатора области. Обсуждают возможное сотрудничество. Конкретных планов и проектов пока нет, просто первое знакомство. (СХ00:16 Титр: Давид Машек, советник посольства Чешской республики в Украине
097OR00.AVI 00:52 – 01:08 «у нас планы развивать сотрудничество не только в Киеве…диалог, который превратится в конкретные планы и в конкретные проекты» ) У чехов насыщенный день, побывали в запорожских университетах, встречались с представителями власти. (СХ00:13 Титр: Эдуард Гугнин, заместитель председателя Запорожской облгосадминистрации
0307O00.AVI 01:04 – 01:17 «нам Чеська республіка вона важлива як член європейської спільноти…Європейського союзу» ) Первый шаг на пути к взаимоотношениям с Чешским посольством – открытие курсов чешского языка в Запорожье. Подобные центры успешно существуют уже в нескольких городах Украины, теперь очередь за Запорожьем. Анонсируют открытие курсов уже в апреле. За несколько месяцев любой желающий запорожец сможет обучится языку, контактируя с его носителем. (СХ00:22 Титр: Луция Ржегоржикова, второй секретарь по вопросам культуры посольства Чешской республики в Украине, директор Чешского Центра в Киеве
097OR00.AVI 07:00 – 07:22 «тут не лише треба сприйняти навчання мові, як можливість отримати роботу…це завжди є дуже корисно» ) Языковые курсы будут платными. Кроме этого предлагают через посольство обмениваться опытом и культурными достижениями. А вот про вербовку кадров речи не идет, хотя визитёры и сообщили, что сегодня в Чехии есть дефицит квалифицированных медицинских работников.

    Представители Чешского посольства впервые побывали в Запорожье. Иностранные визитеры прибыли в наш регион с целью наладить контакты для дальнейшего развития. 


   В облгосадминистрации официальная встреча представителей посольства Чехии с заместителем губернатора области. Обсуждают возможное сотрудничество. Конкретных планов и проектов пока нет, просто первое знакомство. У чехов насыщенный день, побывали в запорожских университетах, встречались с представителями власти.

Первый шаг на пути к взаимоотношениям с Чешским посольством – открытие курсов чешского языка в Запорожье. Подобные центры успешно существуют уже в нескольких городах Украины, теперь очередь за Запорожьем. Анонсируют открытие курсов уже в апреле. За несколько месяцев любой желающий запорожец сможет обучится языку, контактируя с его носителем. Языковые курсы будут платными. Кроме этого, предлагают через посольство обмениваться опытом и культурными достижениями. А вот про вербовку кадров речи не идет, хотя визитёры и сообщили, что сегодня в Чехии есть дефицит квалифицированных медицинских работников.
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