Запорожские патрульные задержали жителя города, который совершил целый ряд правонарушений

Ночью в Днепровском районе патрульные обратили внимание на ВАЗ, у которого не было предусмотренного конструкцией переднего бампера. Во время беседы с водителем, инспекторы обнаружили у него признаки наркотического опьянения. К тому же, у 24-летнего запорожца не было водительского удостоверения и свидетельства о регистрации на авто. Под капотом - в ходе проверки номеров агрегатов - выяснилось, что на данном авто эти номера вообще отсутствуют. Ночью в Днепровском районе патрульные обратили внимание на ВАЗ, у которого не было предусмотренного конструкцией переднего бампера. Во время беседы с водителем, инспекторы обнаружили у него признаки наркотического опьянения. К тому же, у 24-летнего запорожца не было водительского удостоверения и свидетельства о регистрации на авто. Под капотом - в ходе проверки номеров агрегатов - выяснилось, что на данном авто эти номера вообще отсутствуют.