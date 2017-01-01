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Запорожские патрульные задержали жителя города, который совершил целый ряд правонарушений
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Ночью в Днепровском районе патрульные обратили внимание на ВАЗ, у которого не было предусмотренного конструкцией переднего бампера. Во время беседы с водителем, инспекторы обнаружили у него признаки наркотического опьянения. К тому же, у 24-летнего запорожца не было водительского удостоверения и свидетельства о регистрации на авто. Под капотом - в ходе проверки номеров агрегатов - выяснилось, что на данном авто эти номера вообще отсутствуют.
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