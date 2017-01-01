Судьба запорожских демонтированных памятников

В национальных СМИ недавно прошла информация, о том, что часть демонтированных памятников, в частности в Киеве и Кропивницком, исчезли. Запорожские памятники, по крайней мере, наиболее известные, в сохранности. В этом наша съёмочная группа убедилась. Распиленный на три части дзержинский, орджоникидзе и голова с композиции, известной в городе как фантомас под надёжной охраной (033К700) на складе водоканала в Южном микрорайоне. Ленин вместе со скульпутрной группой, украшавшей постамент, также на охраняемой территории водоканала в Хортицком районе. Бронзовый вождь мирового пролетариата даже дополнительно обнесён железной сеткой, но теперь в горизонтальном положении и указывает рукой на многоэтажку. И является наиболее ценным из всех демонитрованных в Запорожье творений советской эпохи. Что же делать с этими памятниками? С этим вопросом мы обратились к жителям города.

(СХ 073 00:08 00:03 я считаю, что это такая дурость была их сносить, а что с ними делать я не знаю, музей что ли какой-то делать, я не знаю 00:11)

(СХ 074 00:02 00:01 сдавать в металлолом 00:03)

(СХ 075 00:08 00:06 куда-то вывозить наверное надо – а если продать – не знаю, не задумывался над таким вопросом 00:14)

(СХ 076 00:23 00:05 моё бы мнение, это необходимо будет сберечь для истории на всякий случай 00:12 СКЛЕЙКА 00:14 во-первых сделать музей этих памятников. Всё же это история. 75 лет нельзя выбросить из истории страны. Нужно что-то подумать об этом 00:28)

(СХ 080 00:02 00:03 я бы их поставил на место 00:05)

(СХ 081 00:27 00:08 вообще нужно создать музей, так, чтобы люди видели. В Европе это всё сохраняется. У нас куда-то исчезает. Где дели Ленина.-На Бабурку отвезли. – И где там? – На складе водоканала лежит. – В Норнберге стоит Гитлер и Ленин. А у нас 00:35) У депутатов горсовета на этот счёт своё мнение. На сессию, которая состоится двадцать пятого января, вынесли проект решения о продаже памятника ленину, вырученные средства должны пойти на изготовление и установку мемориала героям АТО. Будет рассматриваться и другой вариант – отдать деньги пятой музыкальной школе. Если удастся выгодно избавиться от памятника. Но вот что делать с остальным советским скульптурным наследием – вопрос пока открытый.

В национальных СМИ недавно прошла информация о том, что часть демонтированных памятников, в частности в Киеве и Кропивницком, исчезли. Запорожские памятники, по крайней мере, наиболее известные, в сохранности. В этом наша съёмочная группа убедилась. Распиленный на три части Дзержинский, Орджоникидзе и голова с композиции, известной в городе как Фантомас, под надёжной охраной на складе водоканала в Южном микрорайоне. Ленин вместе со скульптурной группой, украшавшей постамент, также на охраняемой территории водоканала в Хортицком районе. Бронзовый вождь мирового пролетариата даже дополнительно обнесён железной сеткой, но теперь в горизонтальном положении и указывает рукой на многоэтажку. Он является наиболее ценным из всех демонитрованных в Запорожье творений советской эпохи. Что же делать с этими памятниками?

У депутатов горсовета на этот счёт своё мнение. На сессию, которая состоится 25 января, вынесли проект решения о продаже памятника Ленину, вырученные средства должны пойти на изготовление и установку мемориала героям АТО. Будет рассматриваться и другой вариант – отдать деньги пятой музыкальной школе, если удастся выгодно избавиться от памятника. Но вот что делать с остальным советским скульптурным наследием – вопрос пока открытый.



