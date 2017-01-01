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В Запорожье не разминулись легковушки
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ДТП в Шевченковском районе. Ранним утром на узком участке дороги по улице Сикорского (бывшей Куйбышева) столкнулись несколько легковушек.
В ДТП пострадали три легковушки – Део, Таврия и Славута. Причем для владельца последней ничего не предвещало беды – машина была припаркована на тротуаре. Водитель Део совершил неосторожный маневр во время движения, что и спровоцировало аварию
(СХ00:23 M2U01171 Титр: Николай Бородавка, патрульный
00:29 причина в чем – гололед и поэтому как бы при обгоне, водитель…понесло машину, зацепил одну, потом ударил вторую припаркованную, Деу Ланос вот просто обгонял 00:43 СКЛЕЙКА 01:10 предварительно – водитель Део Ланоса не додержался нужной скорости и на гололеде понесло, из-за чего и произошло ДТП 01:19)
В результате ДТП значительные повреждения получил Део – его передняя часть практически всмятку, у Таврии вмятина в боковой части, у Славуты отломился кусок бампера. Серьезных травм никто из водителей не получил. Они отделались легким испугом и от госпитализации отказались
ДТП в Шевченковском районе. Ранним утром на узком участке дороги по улице Сикорского (бывшей Куйбышева) столкнулись несколько легковушек.
В ДТП пострадали три легковушки – Део, Таврия и Славута. Причем для владельца последней ничего не предвещало беды – машина была припаркована на тротуаре. Водитель Део совершил неосторожный маневр во время движения, что и спровоцировало аварию.
В результате ДТП значительные повреждения получил Део – его передняя часть практически всмятку, у Таврии вмятина в боковой части, у Славуты отломился кусок бампера. Серьезных травм никто из водителей не получил. Они отделались легким испугом и от госпитализации отказались.
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