Стали известны подробности смерти запорожанки

Как сообщила сегодня на своей странице в Фейсбуке журналистка Марина Моисеенко, "В Запорожье скончалась работница МОТОР СИЧ Лариса Засорина, на которую две недели назад наехал многотонный автокар». Как показало расследование, Лариса Засорина являлась работницей госпредприятия "ИВЧЕНКО-ПРОГРЕСС" и к АО "МОТОР СИЧ" никакого отношения не имела. Как сообщила сегодня на своей странице в Фейсбуке журналистка Марина Моисеенко, "В Запорожье скончалась работница МОТОР СИЧ Лариса Засорина, на которую две недели назад наехал многотонный автокар». Как показало расследование, Лариса Засорина являлась работницей госпредприятия "ИВЧЕНКО-ПРОГРЕСС" и к АО "МОТОР СИЧ" никакого отношения не имела.