|
Стали известны подробности смерти запорожанки
|
Как сообщила сегодня на своей странице в Фейсбуке журналистка Марина Моисеенко, "В Запорожье скончалась работница МОТОР СИЧ Лариса Засорина, на которую две недели назад наехал многотонный автокар». Как показало расследование, Лариса Засорина являлась работницей госпредприятия "ИВЧЕНКО-ПРОГРЕСС" и к АО "МОТОР СИЧ" никакого отношения не имела.
ВАЖНО
«Алекс» расширяет границы своего вещания, смотрите нас на divan.tv и megogo.net. Теперь Алекс можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «Алексом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!!