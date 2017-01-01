В Запорожье неизвестный выжигал кабели

Неравнодушный гражданин сообщил, что на бульваре Бельфорский выжигают кабели. Поблизости промышленной зоны патрульные обнаружили 28-летнего гражданина, а рядом с ним - большое связи медных кабелей, часть из которых он уже успел выжечь. Откуда у мужчины кабель, тот объяснить не смог. Неравнодушный гражданин сообщил, что на бульваре Бельфорский выжигают кабели. Поблизости промышленной зоны патрульные обнаружили 28-летнего гражданина, а рядом с ним - большое связи медных кабелей, часть из которых он уже успел выжечь. Откуда у мужчины кабель, тот объяснить не смог.