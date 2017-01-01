Запорожские патрульные задержали наркомана

На улице Курузова патрульный экипаж заметил гражданина, который попытался скрыться в подъезде. Его остановили и обнаружили 4 свертка из фольги, в которых находилось вещество серо-зеленого цвета растительного происхождения. Как пояснил гражданин, это марихуана, которую он приобрел у неизвестного мужчины. На улице Курузова патрульный экипаж заметил гражданина, который попытался скрыться в подъезде. Его остановили и обнаружили 4 свертка из фольги, в которых находилось вещество серо-зеленого цвета растительного происхождения. Как пояснил гражданин, это марихуана, которую он приобрел у неизвестного мужчины.