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Запорожские патрульные задержали наркомана
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На улице Курузова патрульный экипаж заметил гражданина, который попытался скрыться в подъезде. Его остановили и обнаружили 4 свертка из фольги, в которых находилось вещество серо-зеленого цвета растительного происхождения. Как пояснил гражданин, это марихуана, которую он приобрел у неизвестного мужчины.
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