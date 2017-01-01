Житель Запорожья обнаружил опасную находку

В центральном парке культуры и отдыха «Дубовая роща» местный житель нашел предмет, похожий на боеприпас. Сразу же вызвал патрульную полицию. Место происшествия огородили и вызвали следственно-оперативную группу и взрывотехников. В центральном парке культуры и отдыха «Дубовая роща» местный житель нашел предмет, похожий на боеприпас. Сразу же вызвал патрульную полицию. Место происшествия огородили и вызвали следственно-оперативную группу и взрывотехников.