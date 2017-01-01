В Запорожской области пенсионеры почтили годовщину смерти вождя мирового пролетариата

21 января – день смерти Ленина. 93-ю годовщину решили почтить в Мелитополе. В этот день несколько десятков пенсионеров шагали по городу с портретом Ленина. Пожилые люди держали в руках красные флаги и гвоздики, а во главе колонны несли портрет вождя мирового пролетариата. Между тем, в Украине продолжает действовать запрет на использование коммунистической символики. 21 января – день смерти Ленина. 93-ю годовщину решили почтить в Мелитополе. В этот день несколько десятков пенсионеров шагали по городу с портретом Ленина. Пожилые люди держали в руках красные флаги и гвоздики, а во главе колонны несли портрет вождя мирового пролетариата. Между тем, в Украине продолжает действовать запрет на использование коммунистической символики.