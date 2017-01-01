В Запорожье задержали молодую пару, которая травила местных жителей Жертвы клофелинщиков. В Запорожье задержали молодую пару, которая травила клофелином и обворовывала мужчин. Своих жертв пара подыскивала в ночном клубе. Один из грабежей окончился трагически – мужчина, которому подсыпали вещество, умер. Знакомство в ночном клубе не всегда может оказаться вечелым приключением. Правоохранители задержали молодую пару, которая обворовывала мужчин в ночном клубе. Молодые люди выбирали посетителей клуба, которые были навеселе и знакомились с ними, чтобы якобы провести вместе время в клубе. Во время общения злоумышленники незаметно подсыпали в напитки клофелин. Передозировка этим лекарственным средством приводит сначала к быстрому снижению частоты сердечных сокращений, а после – к потере сознания и даже летальному исходу. Так случилось с Вячеславом Коротиным. Познакомившись с ним в одном из ночных клубов Запорожья, девушка и ее гражданский муж подсыпали молодому человеку в напиток клофелин, после чего вывели его из помещения, забрали деньги, одежду и даже обувь. (СХ 00:19 0635F00 Титр: Роман Мазурик, руководитель городской прокуратуры № 2 01.09 помер вид отруення сильнодиючих медичних препартаив….зупинення серця01.28) Не прошло и нескольких дней, как возле ночного клуба нашли еще одну жертву – молодого парня. Злоумышленников удалось задержать по горячим следам. (СХ 00:22 064D500 Титр: Роман Мазурик, руководитель городской прокуратуры № 2 01.06 завдяки 01.06; 01.11 вдалому знаходженню працивникив полиции недалеко вид мисця скоення другого злочину…визвали швидку медичну допомогу, доставили до ликарни…запобигти смерти иншои особи01.32) В прокуратуре заявляют, для злоумышленников в суде будут требовать сурового наказания - пожизненного заключения. Жертвы клофелинщиков. В Запорожье задержали молодую пару, которая травила клофелином и обворовывала мужчин. Своих жертв пара подыскивала в ночном клубе. Один из грабежей окончился трагически – мужчина, которому подсыпали вещество, умер.

Знакомство в ночном клубе не всегда может оказаться веселым приключением. Правоохранители задержали молодую пару, которая обворовывала мужчин в ночном клубе. Молодые люди выбирали посетителей клуба, которые были навеселе и знакомились с ними, чтобы якобы провести вместе время в клубе. Во время общения злоумышленники незаметно подсыпали в напитки клофелин. Передозировка этим лекарственным средством приводит сначала к быстрому снижению частоты сердечных сокращений, а после – к потере сознания и даже летальному исходу. Так случилось с Вячеславом Коротиным. Познакомившись с ним в одном из ночных клубов Запорожья, девушка и ее гражданский муж подсыпали молодому человеку в напиток клофелин, после чего вывели его из помещения, забрали деньги, одежду и даже обувь. Не прошло и нескольких дней, как возле ночного клуба нашли еще одну жертву – молодого парня. Злоумышленников удалось задержать по горячим следам.

В прокуратуре заявляют, для злоумышленников в суде будут требовать сурового наказания - пожизненного заключения.

Жертвы клофелинщиков. В Запорожье задержали молодую пару, которая травила клофелином и обворовывала мужчин. Своих жертв пара подыскивала в ночном клубе. Один из грабежей окончился трагически – мужчина, которому подсыпали вещество, умер.Знакомство в ночном клубе не всегда может оказаться веселым приключением. Правоохранители задержали молодую пару, которая обворовывала мужчин в ночном клубе. Молодые люди выбирали посетителей клуба, которые были навеселе и знакомились с ними, чтобы якобы провести вместе время в клубе. Во время общения злоумышленники незаметно подсыпали в напитки клофелин. Передозировка этим лекарственным средством приводит сначала к быстрому снижению частоты сердечных сокращений, а после – к потере сознания и даже летальному исходу. Так случилось с Вячеславом Коротиным. Познакомившись с ним в одном из ночных клубов Запорожья, девушка и ее гражданский муж подсыпали молодому человеку в напиток клофелин, после чего вывели его из помещения, забрали деньги, одежду и даже обувь. Не прошло и нескольких дней, как возле ночного клуба нашли еще одну жертву – молодого парня. Злоумышленников удалось задержать по горячим следам.В прокуратуре заявляют, для злоумышленников в суде будут требовать сурового наказания - пожизненного заключения.



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