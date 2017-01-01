У жителей одной из запорожских пятиэтажек начался камнепад

Дом падающих камней. Такой есть на улице Фортечной (бывшей Грязнова), под номером пятьдесят восемь. Там жильцы опасаются, что кирпичи из надстройки на крыше дома могут не только травмировать, а попросту кого-то убить. С места событий – наши журналисты.

Когда-то на крыше этой пятиэтажки белым кирпичом обложили установку для котельной, которая обслуживала дом, рассказывают жильцы. В свое время ее демонтировали, а кирпичная кладка так и осталась. Несколько месяцев назад после обильных дождей швы между кирпичами стали расходиться и начался в буквальном смысле слова камнепад, говорят люди

(СХ00:34 073YT00 Титр: Елена Филясова, жительница дома 58 по улице Фортечной

00:36 выходишь из подъезда, падают камни, вот посмотрите сколько их, сегодня соседу по голове чуть не дало, они падают, там или голуби или что, и никому ничего не надо, ну как так можно вот так жить, а если убьет кого-то, кто будет отвечать 00:52 СКЛЕЙКА 01:27 у меня вообще внук-инвалид, мне надо поставить коляску, побежать за внуком и вынести его, я не знаю, что будет, или побежать открыть дверь, чтоб его потом занести, я его оставляю, а теперь мне приходится вот здесь его оставлять, я ж должна видеть, в общем, проблема 01:44)

(СХ00:23 0813100 Титр: Лилия Лихачева, жительница дома 58 по улице Фортечной

00:17 когда мороз, у нас же вот дожди были, потом мороз, камни цементируются, все нормально, но как только пригревает солнышко как сейчас, вчера сильно сыпались камни и вот начинается солнышко и начинают сыпаться камни 00:29 СКЛЕЙКА 00:52 вот я возвращалась однажды из магазина несколько дней назад и я если бы я вернулась буквально на несколько секунд раньше подошла к подъезду, то я не знаю, стояла бы я сейчас здесь или нет 01:03)

Во дворе много жителей с детьми и пожилых людей, для которых быстрая ходьба – не выход, чтобы проскочить быстро и незаметно мимо летающих осколков. Люди неоднократно обращались к коммунальщикам для решения своего вопроса. Приехавшие на место слесари вчера смогли предложить им только визуальную оценку ситуации и быстро покинули территорию, рассказывают жильцы. Они опасаются, что пока проблема не решена, следующий упавший камень может попросту оборвать чью-то жизнь. Поэтому чтобы хоть как-то пробудить совесть у коммунальщиков, которые, зная о проблеме, продолжают бездействовать, люди вынуждены обращаться за помощью на телевидение

Дом падающих камней. Такой есть на улице Фортечной (бывшей Грязнова), под номером 58. Там жильцы опасаются, что кирпичи из надстройки на крыше дома могут не только травмировать, а попросту кого-то убить.



Когда-то на крыше этой пятиэтажки белым кирпичом обложили установку для котельной, которая обслуживала дом, рассказывают жильцы. В свое время ее демонтировали, а кирпичная кладка так и осталась. Несколько месяцев назад после обильных дождей швы между кирпичами стали расходиться и начался в буквальном смысле слова камнепад, говорят люди.

Во дворе много жителей с детьми и пожилых людей, для которых быстрая ходьба – не выход, чтобы проскочить быстро и незаметно мимо летающих осколков. Люди неоднократно обращались к коммунальщикам для решения своего вопроса, но это не дало никаких результатов.

Приехавшие на место слесари, вчера смогли предложить им только визуальную оценку ситуации и быстро покинули территорию, рассказывают жильцы. Они опасаются, что пока проблема не решена, следующий упавший камень может попросту оборвать чью-то жизнь. Поэтому чтобы хоть как-то пробудить совесть у коммунальщиков, которые, зная о проблеме, продолжают бездействовать, люди вынуждены обращаться за помощью на телевидение.

