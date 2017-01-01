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В Запорожье сокращается число зеленых насаждений
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Зеленых насаждений в центре Запорожья становится меньше. Подрядчики проводят реконструкцию здания на проспекте Соборном между Фестивальной и Гагарина. Но помимо облицовки фасада и замены окон, строители «привели в порядок» и прилегающую территорию, вырубив деревья и ели.
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