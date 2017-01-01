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В Запорожье состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню соборности Украины
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Дню соборности Украины посвящается. Праздничное мероприятие, посвящённое этому событию, прошло сегодня в Запорожье. На нем присутствовали представители областной и городской властей, а так же неравнодушные запорожцы
В канун дня Соборности, который украинцы будут отмечать 22-ого января, в Запорожье состоялось торжественное мероприятие у памятника Великому Кобзарю в Шевченковском районе. На него пришли военнослужащие, студены, школьники, ветераны, представители общественных организаций и трудовых коллективов. Присутствующие минутой молчания почтили память украинцев, которые боролись за независимость Украины и погибли, защищая родную землю. Творческие коллективы города подготовили музыкальные поздравления. Юные запорожцы прочли стихи, посвященные единству Украины. Более старшее поколение присоединилось к почину молодежи
(СХ00:23 061N200 Титр: Любовь Бурка, жительница города
00:41 праздник этот очень светлый для всей Украины нашей, объединились Запад и Восток и хочу пожелать и поздравить всех, чтобы жили мы в мире и дружбе, чтобы прекратилась эта война, которая идет и всем здоровья и счастья 01:04)
(СХ00:32 0625300 Титр: Алла Макаренко, жительница города
00:07 хочу поздравить весь народ Украины с Днем Соборности, дружбы, всего-всего хооршего и пожелать, чтобы был мир, добро мир и благополучие 00:20 СКЛЕЙКА 00:24 Хай живе… і нехай згинуть навічно наші вороги 00:43)
В завершение запорожцы возложили цветы к памятнику Великого Кобзаря
Дню соборности Украины посвящается. Праздничное мероприятие, посвящённое этому событию, прошло сегодня в Запорожье. На нем присутствовали представители областной и городской властей, а так же неравнодушные запорожцы.
В канун дня Соборности, который украинцы будут отмечать 22-ого января, в Запорожье состоялось торжественное мероприятие у памятника Великому Кобзарю в Шевченковском районе. На него пришли военнослужащие, студены, школьники, ветераны, представители общественных организаций и трудовых коллективов. Присутствующие минутой молчания почтили память украинцев, которые боролись за независимость Украины и погибли, защищая родную землю. Творческие коллективы города подготовили музыкальные поздравления. Юные запорожцы прочли стихи, посвященные единству Украины. Более старшее поколение присоединилось к почину молодежи.
В завершение запорожцы возложили цветы к памятнику Великого Кобзаря.
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