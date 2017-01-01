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Запорожские спасатели помогают автомобилистам
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За сутки спасатели вытащили три автомобиля. В Васильевке слетел в кювет Камаз, в Запорожье на улице Автодорожной Рено съехал на обочину, анлогичное происшествие случилось в Бердянском районе.
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